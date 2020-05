Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a anuntat vineri interdictia imediata a peste 1.500 de arme de asalt, la mai putin de doua saptamani de la cel mai grav masacru din istoria tarii, in care au fost ucise 22 de persoane, informeaza France Presse. "Aceste arme au fost concepute doar pentru un singur…

- 16 persoane au murit in Canada, in timpul celui mai grav atac armat din istoria moderna a țarii. Autorul, un barbat deghizat in polițist, a deschis focul de arma intr-o provincie din estul țarii, pe parcursul a 12 ore.

- Statele Unite ale Americii au suspendat vineri eliberarea vizelor obisnuite in toate tarile lumii pe fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, a anuntat Departamentul de Stat, citat de France Presse. "Toate intalnirile pentru vizele obisnuite de vizita sau de imigrare sunt anulate" incepand de vineri,…

- Asociația Distribuitorilor de Medicamente (ADEM)cere guvernului Romaniei sa ridice interdicția de distribuire a medicamentelor in afara țarii și invoca mai multe decizii ale Comisiei Europene in acest sen...

- Cele mai sumbre temeri ale premierului Canadei s-au confirmat. Sophie Gregoire Trudeau, soția premierului canadian Justin Trudeau, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, transmite publicația New York Post.Sophie Gregoire Trudeau, in varsta de 44 de ani, a inceput sa se simta rau miercuri,…

- Autoritatile ucrainene au anuntat luni lansarea unei televiziuni destinate zonelor sub controlul separatistilor pro-rusi in estul tarii si Crimeei anexate pentru "a trezi sentimentul unitatii" cu restul tarii in locuitorii lor, relateaza AFP. Numita "Dim" ("casa" in ucraineana), canalul a inceput sa…

- Prim-ministrul italian Benjamin Netanyahu a deschis duminica drumul, cu o saptamana inainte de o noua runda de alegeri legislative cruciale pentru supravietuirea sa politica, catre legalizarea vanzarii de canabis in scop recreativ dupa "modelul canadian", relateaza France Presse. "O comisie…