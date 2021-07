Stiri pe aceeasi tema

- Inuita și fosta diplomata, Mary Simon a devenit, luni, 26 iulie, prima femeie indigena care o reprezinta regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in Canada, promițand ca va lucra pentru „reconciliere” intr-o țara zguduita de scandalul școlilor-internat. „Cu umilința sunt pregatita sa devin primul guvernator…

- Turistii straini care nu sunt vaccinati impotriva COVID-19 nu vor avea voie sa intre in Canada pentru un timp, guvernul nedorind sa puna in pericol progresele inregistrate in ceea ce priveste combaterea virusului, a afirmat joi premierul Justin Trudeau, relateaza Reuters, citat de Agerpres. ”Pot sa…

