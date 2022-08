Canada impune o nouă taxă celor bogați. Sunt vizate mașinile de lux, iahturile și avioanele private Țara este pe cale sa impuna o noua „taxa de lux” pe vanzarea și importul de mașini, avioane și barci de mare valoare. Intrand in vigoare la 1 septembrie 2022, Legea privind impozitul pe anumite articole de lux este prezentata ca parte a angajamentului guvernului Canadei pentru un sistem fiscal mai echitabil, scrie Euronews. Taxa reprezinta concretizarea propunerilor bugetare facute pentru prima data vara trecuta, care au primit acum aprobarea Parlamentului. Cine trebuie sa plateasca noua taxa de lux din Canada? Noua taxa de lux vizeaza anumite vehicule și aeronave cu un preț mai mare de 100.000… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

