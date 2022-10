Stiri pe aceeasi tema

Canada a impus sanctiuni jurnalistilor si presei din Rusia, precum si actorilor considerati "complici ai dezinformarii" in legatura cu razboiul din Ucraina, conform unui anunt facut luni de ministerul de externe de la Ottawa, informeaza AFP, citat de Agerpres.

Unii ministri de externe din Uniunea Europeana au cerut luni noi sanctiuni impotriva Iranului, daca se va dovedi implicarea Teheranului in razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters. Ucraina a raportat o serie de atacuri ale Rusiei in ultimele saptamani cu drone Shahed-136 de productie iraniana.

Ministrii de Externe din G7 au condamnat "escaladarea" din partea Moscovei in conflictul din Ucraina si au promis ca vor adopta "noi sanctiuni", in urma anuntarii mobilizarii partiale in Rusia, intr-un comunicat publicat in noaptea de miercuri spre joi

Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Canadei și a inaintat un protest in legatura cu atacurile asupra Ambasadei Rusiei din Ottawa, a anunțat luni ministerul, potrivit Reuters.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski i-a cerut șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o discuție la telefon, ca UE sa impuna un al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. Intr-un measj publicat duminica, pe Twitter, Zelenski a precizat ca acesta ar trebui sa includa interzicerea…

Pe fondul tensiunilor ruso-occidentale din cauza conflictului din Ucraina si al sanctiunilor europene fara precedent impotriva Federației Ruse, gigantul rus al gazului Gazprom a anuntat sambata ca a suspendat livrarile de gaz catre Letonia, pe care o acuza de „incalcarea conditiilor de prelevare", relateaza…