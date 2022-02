Stiri pe aceeasi tema

- Canada, 'extrem de ingrijorata de amenintarile Rusiei', ia in considerare trimiterea de intariri militare in Polonia si tarile baltice din cauza situatiei de securitate regionale, a anuntat joi ministrul canadian al apararii, Anita Anand, in cursul unei vizite in Letonia, relateaza France Presse.…

- Desfasurarea trupelor americane in Europa arata Rusiei ca are motive de ingrijorare, i-a declarat, miercuri, lui Matthew Chance de la CNN purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, scrie agentia TASS. „SUA continua de facto sa creasca tensiunea in Europa”, a spus Peskov, adaugand ca…

- Președintele american, Joe Biden, a aprobat oficial desfașurari suplimentare de trupe americane in Europa de Est, inclusiv in Romania. Militarii vor ajunge pe teritoriul țarii noastre in zilele urmatoare și vor staționa, deocamdata, in baza de la Campia Turzii. Presedintele SUA, Joe Biden, a aprobat,…

- SUA au in prezent 4.160 de militari desfasurati in tarile baltice - Lituania, Estonia si Letonia - si in Polonia, pe fondul unei escaladari a tensiunilor cu Rusia cu privire la situatia din Ucraina, a informat marti Pentagonul, transmite EFE. Unul dintre purtatorii de cuvant ai Departamentului Apararii…

- Astazi, 31 ianuarie, Consiliul de Securitate al ONU va discuta pentru prima oara, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creând tensiuni cu Occidentul. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamâna trecuta, dupa consultari…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…

- Romania poate avea probleme de securitate daca Rusia va ataca Ucraina. Aceasta situație a fost explicata de consilierul de Securitate Naționala al președintelui SUA, Joe Biden. Consilierul pentru Securitate Naționala al președintelui Biden, Jake Sullivan, admite faptul ca Romania și alte țari NATO din…

- Președintele american Joe Biden va avea joi consultari cu noua țari est-europene membre ale NATO despre convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat miercuri Casa Alba, potrivit AFP.Joe Biden va avea o discuție telefonica…