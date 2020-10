Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul canadian minoritar al premierului Justin Trudeau a supravietuit unui vot in parlament, care a adoptat programul prezentat de executiv, evitand astfel alegerile anticipate, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.Deputatii din Camera Comunelor au adoptat, cu 177 de voturi pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, miercuri, decizia pe sesizarea asupra legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Sesizarea a fost transmisa Curtii Constitutionale de parlamentari PNL. Pe 6 mai, plenul Camerei Deputatilor…

- Premierul Ludovic Orban „este disperat sa ramana in functie” si „se agata de niste tertipuri juridice”, a afirmat joi liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. „Este un gest de iresponsabilitate sa-l pastram pe Ludovic Orban in functia de prim ministru, pentru ca, in aceasta situatie de criza sanitara…

- Partidul Social Democrat depune luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei ... The post PSD depune, astazi, la Parlament motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Orban appeared first on Renasterea banateana .

- Palatul Victoria va fi iluminat in rosu, duminica seara, intre orele 20,00 si 24,00, cu ocazia Zilei nationale pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor, care, incepand de anul acesta, este marcata pe 16 august, potrivit Legii 134/2020 adoptata…

- Deputații umaniști au depus, la Parlament, un nou proiect de lege, de data aceasta privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a inmulțirii populației de caini fara stapan. Grațiela...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi seara, proiectul de lege al Guvernului privind carantina si izolarea. Deputatii au depus mai multe amendamente, cele mai multe apartinand PSD, dar si UDMR si fostului ministru al Justitiei, deputatul neafiliat Ana Birchall, sau minoritatilor.