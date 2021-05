Generalul care coordona din noiembrie campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Canada, si-a parasit postul din cadrul Sanatatii Publice din cauza unei anchete militare care il vizeaza, a anuntat vineri Ministerul Apararii, noteaza AFP. Fost comandant al misiunii NATO in Irak, generalul Dany Fortin si-a parasit postul de coordonator "in asteptarea rezultatelor unei anchete militare", a declarat ministerul intr-un scurt comunicat, fara alte precizari. Actualul sef de stat-major interimar, generalul Wayne Eyre, "va revizui urmatoarele etape impreuna cu generalul-maior Fortin", potrivit comunicatului.…