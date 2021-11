Stiri pe aceeasi tema

- Canada este acoperita de inundații masive, iar numarul morților Columbia Britanica urmeaza sa creasca. Autoritațile au declarat stare de urgența, guvernul federal promițand ajutor major. Autoritațile au confirmat un deces dupa ce ploile torentiale și alunecari de noroi au distrus drumuri. Mai multe…

- Provincia canadiana Columbia Britanica a declarat miercuri stare de urgenta dupa inundatiile, care au afectat mai multe localitati si au condus la evacuarea a mii de persoane, iar guvernul canadian a anuntat desfasurarea armatei, informeaza AFP. Premierul provinciei Columbia Britanica, John…

- O pacienta din Canada devine prima persoana din lume diagnosticata cu o afectiune provocata de schimbarile climatice. Pacienta are in jur de 70 de ani si a fost diagnosticata dupa incendiile devastatoare care au lovit vestul Canadei in vara. Kyle Merritt, medicul care a pus diagnosticul, este de parere…

- O drona incarcata cu explozibil a vizat duminica dimineața reședința prim-ministrului irakian Mustafa al-Kadhimi, din Bagdad. Armata irakiana spune ca a fost vorba despre o tentativa de asasinat. Kadhimi a...

- Guvernul etiopian a declarat marti stare de urgenta, in perspectiva unei posibile ofensive a rebelilor din Tigray catre capitala Addis Abeba, relateaza agentiile internationale de presa. Rebelii, impotriva carora armata etiopiana a lansat o operatiune in urma cu un an, au trecut intre timp…

- La ora 13:00 urmeaza, Parlamentul Republicii Moldova urmeaza sa se intruneasca in ședința. Deocamdata nu a fost anunțata ordinea de zi, insa se cunoaște faptul ca prim-ministra Natalia Gavrilița urmeaza sa vina in executiv pentru a cere instituirea starii de urgența. {{557646}}Totul, dupa ce ieri in…

- O criza diplomatica între China si Occident pare sa se încheie, dupa eliberarea a doi canadieni încarcerati în China si a directoarei Huawei Meng Wanzhou, care a parasit Canada, unde era retinuta din 2018, în urma unui acord cu justitia americana, relateaza BBC News și…

- Premierul liberal al Canadei, Justin Trudeau, in plina campanie electorala inaintea alegerilor din 20 septembrie, a fost presarat cu un pumn de pietris, luni, la trecerea pe langa un grup de manifestanti impotriva obligativitatii vaccinurilor pentru COVID-19, relateaza marti agentia Reuters.…