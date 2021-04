Stiri pe aceeasi tema

- E dezbatere naționala in Canada, unde un parlamentar canadian a fost prins complet gol in timpul unei ședințe pe Zoom, cu video. Este vorba despre liberalul William Amos, care și-a uitat webcamul deschis și apare gol pe ecranele colegilor. El iși schimba hainele de alergare cu cele de munca și habar…

- Autoritațile canadiene recomanda companiilor aeriene ale țarii sa fie foarte precaute atunci cind zboara deasupra Ucrainei din cauza creșterii activitații militare. Despre acest lucru a menționat in mesajul Ministerului Transporturilor din Canada. In special, avioanelor canadiene nu li se recomanda…

- Statele Unite si Canada au anuntat, luni, sanctiuni impotriva unor oficiali din China, din cauza abuzurilor asupra etnicilor uiguri din provincia chineza Xinjiang. Departamentul american al Trezoreriei a...

- Dacia a deschis pe 20 martie precomenzile pentru primul sau model electric, Dacia Spring, cea mai ieftina mașina electrica din Europa. Rezervarea mașinii este gratuita. Celor care fac o precomanda li se blocheaza pentru 14 zile 99 de euro. Aceștia primesc un cod pe mail cu care vor merge la agentul…

- Cei de la Moderna anunța ca vor sa creeze un nou vaccin care sa funcționeze pentru copiii sub 16 ani. Au inceput deja studiile pentru care s-au inscris 6.750 de copii, intre 6 luni și 12 ani, din Statele Unite și Canada. In paralel se desfașoara un studiu și pe copii mai mari, pe care... View Article

- Pentru majoritatea romancelor echilibrul dintre viața profesionala și cea personala s-a inrautațit in ultimul an, iar un sfert dintre acestea au luat in calcul renunțarea la job din cauza pandemiei. Patru din zece femei (41%) sustin ca echilibrul dintre viata profesionala si cea personala s-a inrautatit…

- Datorita inghețurilor anormale care ajung pina la -30-40 sau chiar -50 de grade Celsius la granița dintre SUA și Canada, vestita cascada Niagara a inghețat parțial. Imaginile atracției naturale "inghețate" au ajuns in toate mass-media mondiale. Cu toate acestea, popularitatea complexului de cascade…

- China a formulat o plangere oficiala in urma comenzii facute de un diplomat canadian privind un tricou pe care sustine ca este inscriptionat cuvantul Wuhan, numele orasului unde a fost descoperit SARS-CoV-2 la finalul anului 2019, peste emblema grupului hip-hop Wu-Tang Clan, iar Canada a transmis…