Canada: Creştere importantă a votului anticipat Mai mult de unul din cinci alegatori canadieni au votat anticipat pentru alegerile legislative de la 20 septembrie, o cifra in crestere semnificativa, a anuntat marti Elections Canada, organismul insarcinat cu scrutinul organizat in timp ce tara se confrunta cu al patrulea val epidemic, noteaza AFP.



Aceste informatii intervin cu mai putin de o saptamana inainte de alegeri, cand suspansul este total: cele doua mari partide, liberalii premierului in exercitiu Justin Trudeau si conservatorii lui Erin O'Toole sunt aproape la egalitate.



"Potrivit datelor preliminare, aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a intrat sub focul criticilor joi in ultima dezbatere televizata a principalilor candidati inaintea alegerilor parlamentare, noteaza vineri DPA. Adversarul sau din Partidul Conservator, Erin O'Toole, l-a criticat pe Trudeau pentru decizia de a convoca…

- Depașit în sondaje de catre rivalul sau conservator, urmat de o mulțime de protestatari la fiecare ieșire și acum vizat de ”tiruri” cu nisip: prim-ministrul canadian Justin Trudeau este la doar doua saptamâni distanța de alegerile legislative pe care le-a convocat, scrie AFP.Cu…

- Consultantul canadian Michael Spavor, a carui detentie in China este considerata ''arbitrara'' de catre premierul Justin Trudeau, a fost condamnat, miercuri, la 11 ani de inchisoare pentru spionaj, ceea ce tensioneaza si mai mult relatiile dintre Beijing si Ottawa, relateaza AP. Canada a respins decizia…

- Autoritațile au confirmat luni 175 de noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 30.322 de teste in ultimele 24 de ore. Tot in ultimele 24 de ore au murit doi pacienți, un alt deces mai vechi fiind introdus și el acum in baza de date. La ATI sunt internați 43 de pacienți, in…

- ,,Este prematur sa afirmam ca am intrat deja in valul 4. Categoric, observam o crestere a numarului de cazuri confirmate zilnic. De altfel, uitandu-ma pe datele din ultimele doua saptamani, observam o crestere mai accentuata a numarului de incidente saptamanala la grupele cu varste sub 40 de ani, unde…

- ”Este o misiune destul de dificila (sa convingem populația - n.red), mai ales in contextul in care segmentul populațional caruia ne adresam acum este tocmai segmentul pe de-o parte ezitant, pe de-o parte segmentul dezinteresat de tot ce inseamna protejarea sanatații personale și a sanatații colective.…