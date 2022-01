Canada: „Convoiul Libertății” Dupa aproape o saptamana petrecuta traversand Canada, era așteptat sa soseasca, sambata, in Ottawa, „Raliul Libertații” sau „Convoiul Libertații”. Protestul (indreptat, inițial, impotriva vaccinarii obligatorii pentru camionagiii care calatoresc din Canada in Statele Unite ale Americii, alcatuit din camioane și vehicule private), a pornit din Columbia Britanica, s-a micșorat sau/și extins in drum spre capitala; in ultimele zile, convoiului i s-au alaturat alte grupuri, mai mici, din sudul și estul capitalei Ottawa. Mișcarea a atras oameni care se opun tuturor restricțiilor pandemice, alții care… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

