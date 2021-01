Canada a reclamat duminica eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii, considerand "inacceptabila" arestarea lui la intoarcerea in Rusia, dupa ce a primit ingrijiri in Germania pentru o presupusa otravire, noteaza AFP. "Canada condamna ferm arestarea lui Aleksei Navalnii la sosirea lui la Moscova", a subliniat intr-un mesaj pe Twitter noul sef al diplomatiei de la Ottawa, Marc Garneau. Canada strongly condemns the arrest of Alexei @Navalny upon arrival in Moscow. Russian authorities must immediately release him. This is unacceptable & we will continue to demand an explanation into…