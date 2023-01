Stiri pe aceeasi tema

Premierul ungar Viktor Orban a fost aspru criticat de Ministerul de Externe ucrainean, potrivit unor remarci publicate marti pe site-ul ministerului, relateaza dpa și Agerpres.

Armata rusa a vizat un post de comanda si un centru de comunicatii ucrainean intr-o zona recent eliberata a regiunii Herson, a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, potrivit CNN.

Premierul britanic Rishi Sunak și omologul sau canadian Justin Trudeau au discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și au subliniat "importanța unei anchete complete" in legatura cu rachetele cazute in Polonia, potrivit Downing Street.

Un grup de militari ucraineni care planuia o diversiune impotriva Forțelor Armate Ruse, a fost lichidat de focul de artilerie venit dinspre malul stang al regiunii Herson, a anunțat, duminica, jurnalistilor un reprezentant al structurilor de forta ruse, potrivit TASS, scrie Rador.

Premierul canadian Justin Trudeau a acuzat China ca a incercat sa intervina in alegerile federale din Canada din 2019. Astfel, el a acuzat Beijingul ca joaca "jocuri agresive" cu democratiile si ca vizeaza institutiile canadiene, relateaza BBC, potrivit News.ro.

China face "jocuri agresive" cu democratia si institutiile canadiene, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau, dupa publicarea unui raport ce dezvaluie o ingerinta straina in alegerile din Canada, informeaza marti AFP.

Premierul canadian Justin Trudeau a marsaluit, sambata, cu protestatarii adunati in capitala Ottawa, in sprijinul miscarii de protest care are loc in Iran de mai bine de 40 de zile, informeaza news.ro.

Armata ucraineana a doborat cinci drone kamikaze Shahed-136 lansate de rusi in regiunea Dnipropetrovsk, in noaptea de 14 spre 15 octombrie, a anuntat guvernatorul regiunii, Valentin Reznicenko.