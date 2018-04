Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma atacului cu vehicul produs in orasul canadian Toronto, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa canadiana. "In acest moment, este prematur sa stabilim care a fost motivul incidentului", a declarat…

- Mai mulți oameni au fost raniți, luni, in orașul canadian Toronto, dupa ce o camioneta de culoare alba a intrat intr-un grup de trecatori. Potrivit presei locale, 4 dintre persoanele ranite nu mai au semne vitale.

- Un incident, catalogat de anumite surse drept atentat, a avut loc, in urma cu putin timp, in Canada, la Toronto, potrivit stiripesurse.ro. O camioneta a intrat in multime, pe trotuar, si a provocat ranirea a 10 persoane.Deocamdata atacatorul se afla in libertate.Incidentul a avut loc chiar in centrul…

- Mai mulți oameni au fost raniți, luni, in orașul canadian Toronto, dupa ce o camioneta de culoare alba a intrat intr-un grup de trecatori.Poliția a anunța ca șoferul a fugit. Presa canadiana susține ca sunt intre 8 și 10 raniți.

- Cel putin patru persoane au murit, sambata, in orasul german Munster, dupa ce o masina a intrat intr-un grup de pietoni, a anuntat Ministerul german de Interne, citat de Mediafax. Printre victime se afla si atacatorul, care s-a sinucis prin impuscare. Cel putin 20 de persoane au fost ranite, iar…

- Cel putin 26 de oameni au murit, iar alti 18 sunt raniti, in urma unui presupus atac sinucigas cu bomba, langa o moschee din capitala afgana Kabul, au confirmat oficiali citati de BBC News, potrivit Digi 24.Atacatorul sinucigas ar fi detonat o bomba langa o multime de sute de oameni, care se adunasera…

- O camioneta a intrat in pietoni intr-o zona aglomerata din centrul orasului Shanghai, din estul Chinei. Cel putin 18 oameni au fost raniti, trei dintre ei grav, transmite televiziunea chineza se stat. Inca nu se cunoaste cauza incidentului.

- Cel puțin 95 de persoane au murit, sambata, in urma unui nou atentat sangeros care zguduie lumea. Peste 150 persoane sunt ranite, iar bilanțul este in creștere, dupa ce o masina cacana a explodat la Kabul, capitala Afganistanului.