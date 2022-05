Numarul persoanelor decedate in urma furtunii distructive care a maturat simbata provinciile canadiene Ontario si Quebec a ajuns luni la 10, conform mass-media locale Zeci de mii de persoane au ramas fara curent electric dupa ce rafale de vint de 120 km/h au doborit copaci si au rupt cabluri de inalta tensiune in Ontario, cea mai populata provincie a Canadei si regiunea in care este situata cap