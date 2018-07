Canicula care afecteaza de peste o saptamana estul Canadei a facut cel putin 54 de morti in provincia Quebec, au anuntat vineri autoritatile locale, transmite AFP.



In total, 28 de decese cauzate de "valul sufocant de caldura" s-au inregistrat in zona orasului Montreal, au precizat autoritatile medicale din aceasta metropola situata in provincia Quebec.



Alte decese s-au inregistrat in sud-vestul provinciei canadiene, a mentionat Ministerul Sanatatii din Quebec.



Dupa o saptamana cu temperaturi caniculare in estul Canadei, mercurul termometrelor va cobori cu incepere…