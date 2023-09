Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca va plati cel tarziu saptamana viitoare furnizorilor restanțele de 2,3 miliarde lei cumulate in contul compensarii și plafonarii prețurilor energiei.

- In acest moment, nu mai exista bani pentru plata furnizorilor de curent și gaze care au suportat diferențele de preț dintre prețul pieței și cel stabilit prin plafonare și compensare. O soluție de salvare este rectificarea bugetar. Ministrul Energiei Sebastian Burduja a solicitat suma de doua miliarde…

- „Noi am facut aceste plati catre furnizori de la buget, Ministerul de Finante ne-a virat sumele si aceste plati au fost facute pana in luna septembrie. Dupa au fost alimentate din Fondul de tranzitie energetica si din impozitul pentru venitul suplimentar platit de platitorii de gaze. Nemairamanand bani…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat in urma cu doua saptamani semnarea primelor contracte cu 12 companii pentru schema care vizeaza capacitați de producere a energiei din surse regenerabile din PNRR. Potrivit datelor transmise de Ministerul Energiei, la solicitarea Economedia, valoarea…

- Producatorul danez de medicamente Novo Nordisk a anuntat joi ca va achizitiona compania canadiana Inversago Pharma, printr-o tranzactie de 1,07 miliarde de dolari, care include dezvoltarea unui regulator de apetit, transmite Reuters, potrivit news.ro.Inversago este o companie privata care dezvolta…

- Ministerul Energiei și E-Distribuție Dobrogea au semnat, joi, un contract in valoare de peste 47 milioane de lei in vederea modernizarii instalațiilor electrice ale stației de transformare din Navodari. Contractul este finanțat prin Fondul pentru Modernizare. La baza modernizarii sistemului energetic…

- Cele doua noi reactoare pe care le are in vedere compania Nuclearelectrica ar urma sa coste cel putin 6,5 miliarde de euro (7,29 miliarde de dolari), a declarat miercuri ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intr-un interviu pentru Reuters.

