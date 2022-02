Canada anunță sancțiuni economice împotriva Rusiei Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat o „serie de sanctiuni” economice impotriva Rusiei „pana cand integritatea teritoriala a Ucrainei va fi restabilita”. In special, Canada va „interzice canadienilor sa efectueze orice tranzactii externe” cu teritoriile separatiste pro-ruse Lugansk si Donetk și va impune sanctiuni parlamentarilor rusi care au votat in favoarea „deciziei ilegale de a […] The post Canada anunța sancțiuni economice impotriva Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

