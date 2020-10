Canada anchetează asupra utilizării tehnologiei sale militare în Azerbaidjan Canada ancheteaza in legatura cu posibile livrari de material militar canadian in Azerbaidjan de catre Turcia, a anuntat vineri premierul canadian, Justin Trudeau, noteaza AFP.



Potrivit mai multor media canadiene, Ottawa a eliberat in mai permise firmei canadiene L3Harris Wescam pentru a exporta sisteme de imagistica si de localizare unui fabricant de drone turc.



Acest material se afla in prezent in centrul acuzatiilor potrivit carora Azerbaidjanul utilizeaza drone fabricate de societatea turca Baykar in ostilitatile in curs cu Armenia privind regiunea Nagorno-Karabah.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Canada ancheteaza in legatura cu posibile livrari de material militar canadian in Azerbaidjan de catre Turcia, a anuntat vineri premierul canadian, Justin Trudeau, noteaza AFP.Potrivit mai multor media canadiene, Ottawa a eliberat in mai permise firmei canadiene L3Harris Wescam pentru a exporta…

- Administratia Vladimir Putin a cerut, marti, Turciei sa nu mai incurajeze conflictul militar in regiunea Nagorno Karabah si sa depuna eforturi pentru un armistitiu intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Mediafax. Pe de alta parte Turcia a declarat ca este gata sa sprijine Azerbaidjanul atat la…

- Aeronava armeana a fost doborata in timp ce efectua o misiune militara, a precizat Susana Stepanian. Armenia si Azerbaidjanul - sustinut de Turcia - s-au acuzat reciproc, marti, de extinderea conflictului in afara enclavei prin deschiderea focului asupra unor pozitii indepartate fata de Nagorno Karabah,…

- Aeronava armeana a fost doborata in timp ce efectua o misiune militara, a precizat Susana Stepanian. Armenia si Azerbaidjanul - sustinut de Turcia - s-au acuzat reciproc, marti, de extinderea conflictului in afara enclavei prin deschiderea focului asupra unor pozitii indepartate fata de Nagorno…

- Turcia este hotarata sa ajute Azerbaidjanul "sa-si recapete teritoriile sale ocupate" in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre azeri si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Turcia s-a declarat marti hotarata sa ajute Azerbaidjanul 'sa-si recapete teritoriile sale ocupate' in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre Baku si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse. 'Turcia se va angaja deplin sa ajute Azerbaidjanul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat duminica Azerbaidjanul si fortele separatiste din Nagorno-Karabah sprijinite de Armenia "sa inceteze imediat luptele" in regiunea disputata, scena a celor mai sangeroase confruntari din 2016, noteaza AFP. Antonio Guterres "a lansat un apel ferm…

- Turcia a anuntat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispozitie in conflictul pe care aceasta tara il are cu Armenia si care s-a reaprins in dimineata zilei de duminica, relateaza Al Arabiya.