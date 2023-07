Stiri pe aceeasi tema

- Unii specialiști sunt de parere ca fumul toxic care a acoperit New York ar fi putut sa le scurteze viața oamenilor cu o ora. Ce s-a anunțat și de ce se trage un semnal de alarma dupa incendiile din Canada.

- Fumul de la sutele de incendii care ard in Canada, care a acoperit deja parți din SUA și a plasat aproximativ 75 de milioane de persoane sub alerta privind calitatea aerului, a ajuns pana in Norvegia, potrivit oamenilor de știința din aceasta țara, noteaza CNN.In ultimele zile, coloanele de fum s-au…

- Milioane de persoane din America de Nord au fost sfatuite sa poarte masti in exterior, pentru a se proteja de poluarea aerului ca rezultat al incendiilor puternice din Canada, informeaza Rador.O mare parte a fumului vine din provincia Quebec, unde ard 150 de focuri. Fumul de la incendiile din Quebec…

- Incendiile de vegetație din Canada au facut ca o parte uriașa din continentul nord-american sa fie acoperita de fum, inclusiv New York, unde panorama metropolei și chiar și Statuia Libertații au fost invaluite, marți, de o ceața portocalie, scrie BBC.

- Canada continua sa arda. Oficialii federali au avertizat luni ca vara aceasta ar putea provoca cele mai mari incendii din Canada din cauza vremii uscate și calde prognozata pentru o mare parte a sezonului. Incendiile din intreaga țara au ars deja peste 3,3 milioane de hectare de teren – o suprafața…

- Autoritatile din New York, Toronto si Ottawa au avertizat, marti, locuitorii cu privire la riscurile pentru sanatate generate de aerul poluat de fumul provenit de incendiile de vegetatie fara precedent de la inceputul verii din estul Canadei. Un inceput neobisnuit de timpuriu si intens al sezonului…

- Canada este pe drumul catre cel mai rau an de distrugeri provocate de incendiile de padure și vegetație, deoarece se prognozeaza ca, in condițiile calde și uscate, acestea vor persista pana la sfarșitul verii, dupa un inceput fara precedent al sezonului de incendii, potrivit Reuters. Canada este pe…

- Incendiile de vegetație au continuat sa faca ravagii duminica (28 mai). Mai multe case au ars in Noua Scoție. Orașul Halifax, din estul Canadei, a declarat stare de urgența locala duminica tarziu, dupa ce un incendiu de vegetație a provocat intreruperi de energie electrica. Incendiul a aruncat o imensa…