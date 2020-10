Stiri pe aceeasi tema

- Ucigasul unei fetite de noua ani, a carei rapire si moarte in 1984 au zguduit Canada si au condus la condamnarea unei persoane nevinovate, a fost identificat 36 de ani mai tarziu cu ajutorul unei probe ADN, a anuntat joi politia din Toronto, relateaza AFP. Anchetatorii au declarat ca i-au descoperit…

- Shehroze Chaudhry, 25 de ani, posta inca din 2016, pe rețelele sociale, mesaje despre implicarea sa in activitatea organizația terorista Stat Islamic, a relatat postul de radio canadian CBC. El a declarat ca a asistat la decapitari si crucificari realizate de jihadistii ISIS, informeaza Agerpres., insa…

- Mark David Chapman, barbatul care l-a ucis pe John Lennon, in 1980, in fața casei lui, a primit refuzul de a fi eliberat condiționat din inchisoare, pentru cea de-a 11-a oara. Criminalul a spus ce ar vrea sa faca cu restul vieții lui.

- O crima pasionala a zguduit Cluj-Napoca in miez de noapte. O tanara asistenta medicala a fost ucisa cu bestialitate chiar in fața blocului in care locuia. Victima, asistenta medicala, era amenintata de el de cel putin o luna. Dar nu a depus plangere la Politie! Barbatul a fugit imediat dupa crima si…

- Partidul Conservator, principalul partid de opoziție din Canada, l-a ales luni pe Erin O'Toole, un fost ministru și veteran al forțelor armate, ca președinte al formațiunii, acesta urmând sa fie principalul contracandidat al premierului liberal Justin Trudeau, transmit Reuters și CBC.Schimbarile…

- Acum cateva zile, justiția a vorbit in cazul crimei care a ingrozit Maramureșul. Ucigasul micutei Estera a fost condamnat și va fi internat 15 ani intr-un centru de detentie. Credea ca va scapa nepedepsit. Anchetatorii s-au invartit in jurul lui, l-au interogat și i-au luat ADN-ul, insa Alex Jiga n-a…