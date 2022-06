Armata canadiana acuza ca avioanele sale, care supravegheaza aplicarea sancțiunilor Națiunilor Unite asupra Coreei de Nord, sunt harțuite in mod constant de avioanele Chinei, care zboara atat de aproape de echipajele sale incat piloții „se pot vedea unul pe celalalt”. In unele cazuri, avioanele de razboi chineze s-au apropiat atat de mult incat cele canadiene […] The post Canada acuza China de harțuire: Avioanele zboara atat de aproape incat piloții se pot vedea unul pe celalalt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .