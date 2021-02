Canada a lansat o iniţiativă mondială împotriva detenţiilor arbitrare Canada a lansat luni o initiativa semnata de aproape 60 de tari care urmareste sa impiedice statele sa tina inchisi cetateni straini ca mijloc de presiune in relatiile lor diplomatice, o practica utilizata in special de China, sustine Ottawa, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministri de externe din 58 de tari au semnat in cursul unei ceremonii virtuale la Ottawa o "Declaratie impotriva detentiei arbitrare in relatiile unui stat cu alt stat", text fara caracter obligatoriu si care nu vizeaza nicio tara in mod special. "Utilizarea cetatenilor straini ca moneda de schimb pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

