Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Lituania vor ca UE sa impuna restrictii asupra sectorului nuclear din Rusia ca parte a noilor sanctiuni contra Moscovei in contextul razboiului din Ucraina, noteaza vineri Reuters . Cele doua tari au propus ca grupul energetic Rosatom si conducerea lui sa fie incluse pe ”lista neagra” a Uniunii…

- Ucrainenii, sub acoperirea nopții, au indepartat miercuri (28 decembrie) statuia Imparatesei Rusiei din secolul al XVIII-lea, Ecaterina cea Mare, in orașul sudic Odesa, dupa ce un consiliu regional a adoptat o rezoluție de demontare a monumentelor care simbolizeaza trecutul imperial al Rusiei. Statuia…

- Cel puțin o explozie a avut loc in dimineața zilei de luni, 26 decembrie, la baza aeriana rusa Engels, din regiunea Saratov, anunța presa ucraineana și cea rusa, citate de Reuters, relateaza Agerpres . Ministerul rus al apararii, citat de agenția TASS , precizeaza ca sistemele de aparare aeriana au…

- Autoritațile instalate de ruși la conducerea zonelor ocupate din regiunea Herson au anuntat sambata ca au inceput sa schimbe moneda ucraineana, grivna, aflata in circulatie la nivel local, in ruble rusesti, urmand ca de la 1 ianuarie anul viitor aceasta sa fie definitiv retrasa in aceste teritrorii,…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a declarat joi ca fortele ruse inca trebuie sa recucereasca parti din sudul si estul Ucrainei pe care Moscova le-a revendicat ca fiind ale sale, transmite Reuters.„Unul dintre obiectivele principale ale operațiunii militare speciale, așa cum…

- Viitoarea arhitectura de securitate a Europei ar trebui sa includa garanții de securitate pentru Rusia, a spus președintele Franței Emmanuel Macron. Propunerea lui Macron ca Rusia sa primeasca garantii de securitate in cadrul unor viitoare negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina a fost…

- Acordul trebuie inca aprobat de toate guvernele UE intr-o procedura scrisa pana vineri. Tarile UE s-au certat zile intregi pe marginea detaliilor, Polonia facand eforturi pentru ca plafonul sa fie cat mai scazut posibil, pentru a reduce veniturile Rusiei din vanzarea combustibilului fosili. Propunerea…

- Cel puțin trei persoane au murit in urma unor atacuri aeriene ce au cazut din nou asupra infrastructurii capitalei ucrainene Kiev. Rusia a trimis o ploaie de rachete in toata Ucraina miercuri (23 noiembrie), ucigand civili și distrugand infrastructura critica, in timp ce Moscova iși continua campania…