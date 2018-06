Stiri pe aceeasi tema

- Canada a impus un numar limita de cereri de azil pentru cetațenii romani. Mai mult exista posibilitatea revenirii la vize. Guvernul canadian a luat decizia de a limita numarul de cereri de azil politic acceptate in privința cetațenilor romani. Insa, daca numarul impus de autoritați va fi depașit se…

- Ministerul Mediului sustine ca decizia Comisiei Europene de a trimite Romania la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor privind calitatea aerului se refera la depasirea valorilor limita pentru indicatorul particule in suspensie - PM10, in Bucuresti, procedura declansata in anul…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea le aduce aminte fermierilor romani sa depuna, pana cel tarziu marti seara, cereri pentru subventiile agricole pentru anul in curs. El sustine ca termenul-limita pentru depunerea respectivelor cereri expira marti, la ora 24.00, iar dupa aceasta data orice solicitare…

- Depresia nu ține cont de statutul persoanei și face victime in cadrul tuturor paturilor sociale. Dan Ciotoi este unul dintre marii artiști de la noi care s-a confruntat cu depresia – boala secolului XXI.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) spune ca pana la acesta ora nu exista informatii care sa arate ca printre victimele incidentului din Toronto, unde o camioneta a intrat in multime, s-ar afla si cetateni romani. "Ministerul Afacerilor Externe face verificari in acest caz. Momentan, nu exista informatii…

- Sute de tineri au respectat traditia vineri in marile orase din Canada adunandu-se ca in fiecare an cu prilejul zilei asa-numite "4/20" pentru a fuma canabis fara niciun fel de constrangere, relateaza AFP. La Montreal, trei pana la patru sute de persoane s-au adunat treptat pe Mont Royal,…

- Este una dintre regalitațile care știu cum sa se imbrace. Alaturi de Regina Letizia a Spaniei, Regina Rania a Iordaniei, Prințesa Victoria a Suediei, Ducesa de Cambridge și Meghan Markle, viitoarea soție a Prințului Harry, Regina Mathilde a Belgiei, este un etalon de stil. Regalitațile Belgiene sunt…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice, dar si amenzi pentru depasirea acestor limite. Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca „modalitatea…