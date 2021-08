Canada a evacuat aproape 1.000 de afgani din tara lor, au indicat sambata inalti responsabili canadieni, subliniind ca situatia este extrem de periculoasa in jurul aeroportului din Kabul, transmite AFP.



'Pana acum, am evacuat aproape 1.000 de cetateni afgani care risca sa sufere represalii pentru ca au lucrat cu Canada si statele aliate', au afirmat ei intr-un briefing de presa desfasurat telefonic.



Totusi, nu toate persoanele evacuate sunt destinate sa fie primite in Canada.



Potrivit acelorasi responsabili, aproape 800 de afgani au sosit in Canada in…