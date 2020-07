Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a amenintat Beijingul cu represalii suplimentare, deplângând o "zi trista" pentru Hong Kong dupa adoptarea de catre autoritatile chineze a unei noi legi privind securitatea nationala a acestui teritoriu autonom, transmite miercuri AFP, potrivit…

- China a anuntat marti ”represalii”, dupa ce Statele Unite au interzis exportul de material sensibil in domeniul Apararii catre Hong Kong, din cauza legii controversate a securitatii nationale impuse acestui teritoriu semiautonom, acuzand Beijingul de incalcarea angajamentelor internationale si a…

- Marea Britanie a declarat joi ca Rusia, China si Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, potrivit Reuters. "Coronavirusul si provocarile…

- China și-a pus lumea in cap prin proiectul de lege privind securitatea naționala in Hong Kong. Fosta provincie britanica este ravnita inapoi de stapanitorii ei, cel puțin asta reiese din ultimul mesaj pe care l-a transmis Londra. Intr-o scrisoare deschisa, publicata in doua ziare de mare tiraj, premierul…

- Regatul Unit, SUA, Canada si Australia au acuzat joi Beijingul ca isi incalca obligatiile internationale dupa adoptarea de catre Parlamentul chinez a unei dispozitii controversate privind securitatea in Hong Kong, drept reactie la manifestatiile de anul trecut, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Regatul Unit, SUA, Canada si Australia au acuzat joi Beijingul ca isi incalca obligatiile internationale dupa adoptarea de catre Parlamentul chinez a unei dispozitii controversate privind securitatea in Hong Kong, drept reactie la manifestatiile de anul trecut, relateaza AFP si Reuters. "Decizia Chinei…

- Congresul National al Poporului - CNP, organul legislativ din China - a adoptat joi legea securitatii nationale pentru Hong Kong, informeaza dpa. Reglementarea a declansat noi proteste in Hong Kong si a provocat reactii critice din partea Statelor Unite, care considera ca Beijingul afecteaza…

- China a impus restricții drastice la publicarea cercetarilor academice cu privire la originile noului coronavirus, potrivit unei directive a guvernului și a notificarilor online publicate de doua universitați chineze, care de atunci au fost eliminate de pe internet, scrie CNN. Toate studiile academice…