Canada a anunţat primul deces din cauza coronavirusului "Suntem foarte intristati la aflarea vestii ca unul dintre rezidenti nostri din centrul de ingrijiri din Lynn Valley, care fusese contaminat cu Covid-19, a decedat ieri seara', a precizat o responsabila in domeniul sanatatii din aceasta provincie din vestul Canadei. Citește și: Acces restrictionat in spitalul MAI unde e internat un pacient cu coronavirus. Barbatul nu a fost in zonele de risc maxim Alte doua persoane din acest camin de batrani, dar si alte doua infirmiere ale unitatii au fost de asemenea infectate cu noul coronavirus. In Canada au fost confirmate pana luni 72 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

