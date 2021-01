Canabisul ar putea fi legalizat și în România? Proiect de lege disputat în Parlament Proiectul de lege pentru legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania a starnit multe controverse și a ajuns astazi sa fie dezbatut in Camera Deputaților. Proiectul de lege a stat blocat in Parlament in ultimul an. Conform proiectului de act normativ, daca canabisul va fi legalizat pentru a fi utilizat in scopuri medicinale acesta ar putea fi folosit de pacienții cu boli cronice in faza terminala. Acești pacienți ar putea beneficia de calmante care au la baza canabis. Proiectul de lege a fost depus in anul 2019 in Parlament, conform Digi24. Inițiativa a luat naștere de la o petiție ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

