Canabis și cocaină de vânzare – oferta unor tineri care vindeau droguri în Ploiești. 35 de persoane au fost duse la audieri Canabis și cocaina de vanzare – era oferta unor tineri cu varste cuprinse intre 21 și 25 de ani din Prahova care vindeau droguri in Ploiești, dar și in alte localitați din județ. De afacere au aflat insa și polițiștii, care au facut 10 percheziții și au dus la audieri 35 de persoane. De asemenea, din locuințele respective au ridicat canabis, cocaina, dar și cantare, telefoane mobile și bani. Șase tineri sunt banuiți de trafic de droguri de risc și de mare risc. Anchetatorii au indicii ca se aprovizionau cu substanțele interzise de la dealeri din București. Patru dintre suspecți au fost reținuți,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii din Ploiești au facut 10 percheziții intr-un dosar de trafic de cannabis și cocaina. 35 de persoane au fost audiate, iar 4 au fost reținute intr-un dosar in care mai mulți tineri sunt cercetați dupa ce ar fi cumparat droguri din B

- Polițiștii și procurorii au facut noua percheziții in București la persoane banuite ca ar fi vandut droguri in Capitala, o parte dintre activitați avand loc in apropierea unei școli din Sectorul 5.

- Ieri dimineața, lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova au pus in executare sase mandate de percheziție domiciliara in Ploiești, la persoane banuite de furt calificat. „In fapt – se precizeaza intr-un comunicat al politiei prahovene -, in perioada februarie-martie, cinci…

- Trei barbați au fost prinși in flagrant in timp ce voiau sa vanda droguri. Cei trei, originari din București, inchiriasera un apartament in Iași și, cu complicitatea dealerilor locali, plasau "marfa" pe piața. Vindeau doza de heroina cu 100 lei sau gramul cu sume curprinse intre 500 și 700 de lei.

- Tribunalul Dolj a dispus prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui barbat deferit justitiei pentru trafic de droguri de risc si mare risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatul ar fi infiintat si intretinut culturi de canabis, droguri care ajungeau la consumatorii din Dolj. La perchezitii,…

- Cinci persoane banuite de trafic de droguri au fost reținute, dupa ce au fost facute nu mai puțin de 24 de percheziții domiciliare in București și Dambovița. De asemenea, 48 de persoane au fost duse la audieri.

- Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii DIICOT Constanta, au dispus trimiterea in judecata a doua persoane cercetate pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc, trafic de droguri de mare risc si trafic…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei masini s-a produs joi dimineața, pe DN 1 București – Ploiești, localitatea ilfoveana Otopeni, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit primelor informații, patru persoane au suferit diferite leziuni, care sunt in evaluare medicala.…