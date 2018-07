Canabis. Georgia, legalizare consum pentru uz personal Curtea Constitutionala a Georgiei a abolit amenzile aplicate pana acum pentru consumul de canabis pentru uz personal, pe motiv ca acesta face parte din 'dreptul la dezvoltare personala', reafirmand in acelasi timp ca vanzarea si cultivarea acestuia raman reprobabile, informeaza AFP. Intr-o hotarare facuta publica luni, instanta a stipulat ca 'pedepsirea consumului de marijuana contravine Constitutiei georgiene'. Consumul pentru uz personal a fost considerat anterior o infractiune pasibila de o amenda de aproximativ 170 de euro. Cu toate acestea, in hotararea sa, Curtea a precizat ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

