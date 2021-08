Stiri pe aceeasi tema

- Untold, cel mai mare festival de muzica din Romania, se intoarce in acest an in Cluj-Napoca, dupa o pauza de un an din cauza pandemiei de COVID-19. De-a lungul anului, fanii festivalului și-au pus... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proaspat intrat in echipa DigiFM, Vlad Craioveanu preia Matinalul DigiFM, din august pana in toamna. Timp de cinci saptamani, in care Matinalii Digi FM vor fi in vacanța, realizatorul „bun dupa masa, dar și in drum spre casa” trece la ora de vara, pentru un program ușureanu’, de vacanța. Incepand cu…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore a fost internata o persoana suspecta de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 3 persoane. Din totalul celor 507 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 4 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19(forme…

- Sambata, 3 iulie, ora 01.20 echipajul de poliție din cadrul Poliției municipiului Campulung Moldovenesc, in timp ce iși desfașura atribuțiile de serviciu pe str. Viitorului din municipiul Campulung Moldovenesc, a oprit pentru control un autoturism care circula pe direcția strada Ion Stefureac spre strada…

- Muzeul Național al Bucovinei a organizat cea de-a XV-a ediție a Expozitiei Internationale de Grafica Satirica „Bucovina”, avand in acest an tema : Culori. Vernisajul va avea loc pe 2 iulie 2021, ora 12, in Foaierul expozițional al Muzeului de Istorie Suceava. Expoziția poate fi vizitata in perioada…

- In perioada 5–23 iulie 2021, Nestle Romania deruleaza a cincea ediție a Summer’s Cool, un proiect de dezvoltare adresat studenților și proaspeților absolvenți de facultate. Compania organizeaza Summerʹs Cool cu scopul de a deschide noi oportunitați de cariera in randul tinerilor și de a se implica activ…

- O patrula din cadrul Poliției municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Calea Transilvaniei din localitate, autoturismul condus de un barbat de 50 de ani din comuna Moldova Sulița. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest,…

- Un autoturism s-a facut zob dupa ce s-a izbit intr-un stalp in municipiul Campulung Moldovenesc. Accidentul s-a petrecut in aceasta seara. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, din accident au rezultat doua victime care au fost preluate de ambulanțe si transportate la spital.…