Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Galati este cercetat penal dupa ce, aflat sub influenta alcoolului si avand permisul de conducere anulat, a fost depistat circuland cu viteza de 135 km/h in localitate, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Șirul incidentelor continua pe drumurile din județ. De data aceasta, polițiștii au depistat un tanar care conducea deși avea permisul de conducere reținut, iar mașina era furata. La data de 17 august, polițiștii Serviciului Rutier Salaj au depistat in trafic un tanar cu permisul reținut, in timp ce…

- Ieri polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au depistat, in flagrant delict, un barbat de 30 de ani, din Dej, in timp ce conducea un autoturism, deși avea permisul reținut ca urmare a comiterii unei infracțiuni la regimul rutier. Barbatul conducea un autoturism inmatriculat in județul Cluj și a…

- Barbatul care a fost prins de politistii din Ilfov cand conducea un autoturism desi avea permisul retinut si era sub influenta a doua substante psihoactive a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat va ajunge in fata magistratilor fiindca a condus fara permis si pe deasupra mai era si baut. La data de 4 august a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Harlau au depistat un barbat de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Belcesti, fiind sub influenta alcoolului.…

- Eveniment Un tanar din Branceni conducea sub influența alcoolului / A fost depistat de polițiști pe DE70, la Draganești Vlașca iulie 18, 2022 09:49 Duminica, 17 iulie a.c., orele 10:40, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Branceni, județul…

- Un tanar oradean in varsta de 26 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins de politisti in timp ce conducea sub influenta substantelor psihoactive si avand suspendat dreptul de a conduce, au informat, marti, reprezentantii IPJ Bihor, potrivit Agerpres."Luni, 27 iunie a.c., la ora 18.25,…

- Noaptea trecuta, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Bistrita au oprit pentru control un autoturism care a patruns pe un sector de drum pe care accesul este interzis. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 29 de ani, din Budacu de Sus. ...