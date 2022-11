Stiri pe aceeasi tema

- Ieri in trafic, la un control de rutina in Pitești, Stelica Craciun, exponentul cel mai violent al Cartelului de la Maracineni, a fost prins conducand cu permisul suspendat. Polițiștii rutieri i- au facut dosar penal. Lucrurile se complica pentru controversatul Stelian Craciun care este trimis in judecata…

- In data de 13.11.2022, in jurul orei 16:20, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe bulevardul 16 Decembrie 1989, din Timișoara, a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au…

- Polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați in aceasta dimineața, prin apel 112, despre producerea unui accident rutier pe D.J. 109G, intre localitațile Salnița și Vima Mica. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 18 ani din Vima Mica, aflat la volanul unui autoturism, dinspre…

- Joi, 27 octombrie 2022, in jurul orei 19.30, politistii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din localitatea Petrești. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca acesta avea suspendat dreptul de a conduce. Fața de conducatorul…

- Politistii din judetul Neamt au prins, joi, un sofer din Bacau, aflat sub influenta alcoolului si avand permisul suspendat, care conducea pe DN 15 un autoturism de sub capota caruia ieseau flacari. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu,…

- La data de 7 septembrie 2022, in jurul orei 19,15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Campeni au depistat un tanar de 25 de ani, din comuna Poiana Vadului, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- La data de 7 septembrie 2022, in jurul orei 04,30, polițiștii de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe B-dul Incoronarii din Alba Iulia, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism. Dupa oprire, persoanele din autoturism, un tanar și o…

- Duminica, 28 august 2022, in jurul orei 00,10, polițiștii din Zlatna au depistat un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 705, in orașul Zlatna, avand permisul de conducere reținut. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…