Stiri pe aceeasi tema

- La nici doua saptamani dupa ce a anunțat ca s-a inscris in PNL, senatorul Emanoil Savin s-a razgandit! Savin susține ca a luat decizia de a nu mai fi afiliat in grupul parlamentar al PNL de la Senat. Mai mult, senatorul se gandește serios sa candideze, la alegerile locale, pentru funcția de primar…

- "Luni o sa anunț la plen ca renunț la afiliere și devin senator independent", a explicat Emanoil Savin, citat de ziarulincomod.ro. Motivul invocat de senatorul Emanoil Savin este legat de impunerea lui Mircea Roșca, deși acesta are probleme penale. "Și-au facut ei aici organizație și…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, anunța faptul ca merge la Bruxelles pentru a negocia cu oficialii europeni alocarile financiare pentru exercițiul 2021-2027. Petrache arata ca urmarește sa obțina finanțare pentru o serie de proiecte prioritare care sunt in desfașurare in județul Ilfov.Citește…

- PSD se pregatește pentru moțiunea de cenzura și strange randurile in Parlament. Astfel, deputații Corina Bogaciu și Emanuel Botnariu revin in PSD.Citește și: VIDEO Viorica Dancila, intrebata de ce are imaginea ca ar fi PROASTA: 'S-a speculat! Se intampla. Ai o zi mai proasta. Ceilalți lideri…

- Fostul premier Mihai Tudose s-a intors in Partidul Social Democrat. Acesta a semnat deja adeziunea pentru inscrierea in partid. Tudose a plecat din PSD dupa ce relatiile sale cu Liviu Dragnea s-au deteriorat si a fost obligat sa isi dea demisia din functia de premier. Ulterior, acesta s-a dus la Pro…

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca are informații conform carora Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Adrian Țuțuianu sau Marian Neacșu vor fi recuperați de noua conducere a PSD, asigurata de Marcel Ciolacu.Citește și: Liviu Dragnea, prima postare pe Facebook, dupa incarcerare: Romania, de dragul…

- Pro Romania va vota impotriva legii de aprobare a OUG 40/2019, reprezentantii formatiunii aratand ca principala prevedere contestata face referire la modalitatea de alegere a presedintelui Consiliului Judetean.Potrivit unui comunicat al Pro Romania, decizia a fost luata, luni, in cadrul Biroului…

- Candidatul UDMR la alegerile prezidentiale, Kelemen Hunor, a castigat detasat alegerile in judetul Covasna, intrunind peste 60% din sufragiile electoratului, acesta fiind urmat de candidatii PNL si PSD, Klaus Iohannis si Viorica Dancila. Potrivit datelor finale publicate luni pe site-ul…