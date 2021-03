Campionul Sabin Bădulescu, arestat pentru trafic de droguri Procurorii DIICOT Buzau au obținut arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui cultivator profesionist de canabis, prins la un control de rutina in trafic de un echipaj de polițiști rurali. Surse apropiate anchetei au dezvaluit ca acesta este Sabin Badulescu, de profesie economist, in trecut caștigator al mai multor competiții internaționale de skanderberg. „In […] The post Campionul Sabin Badulescu, arestat pentru trafic de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

