Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul francez Paul Pogba, mijlocasul echipei engleze de fotbal Manchester United, a vorbit despre suferinta sa din cauza crizelor de depresie pe care le-a avut de-a lungul carierei de jucator, mentionand ca acestea au inceput atunci cand evolua sub "bagheta" lui Jose Mourinho, scrie DPA…

- Mijlocasul echipei Manchester United, Paul Pogba, a declarat ca locuinta sa a fost sparta de hoti, marti, in timpul meciului cu Atletico Madrid, din Liga Campionilor, informeaza bbc.om.

- Starul portughez al echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a sarbatorit faptul ca a devenit saptamana trecuta cel mai bun marcator all-time din fotbalul mondial cumparandu-si un bolid in valoare de aproape un sfert de milion de euro, conform news.ro.

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a inscris sambata trei goluri pentru Manchester United in meciul de pe teren propriu cu Tottenham si a devenit cel mai bun marcator all-time din fotbalul mondial, in clasamentul FIFA, cu un total de 807 reusite.

- Cursurile despre opera scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoievski sunt descurajate in universitatile italiene, aceasta fiind o consecinta a invaziei ruse in Ucraina, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.

- Tenismanul rus Daniil Medvedev a sarbatorit noul sau statut de lider al clasamentului mondial printr-o victorie in doua seturi, 6-2, 6-3, in fata japonezului Yoshihito Nishioka, joi, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Acapulco, dotat cu premii totale de 1.678.065 de dolari, conform Agerpres.

- Marele maestru indian la sah Rameshbabu Praggnanandhaa, in varsta de 16 ani, a furnizat o mare surpriza, marti, invingandu-l pe campionul mondial Magnus Carlsen, in cadrul unui campionat online, informeaza AFP.

- Boxerul Tyson Fury, campionul mondial al greilor la versiunea WBC, a anuntat ca challengerul sau oficial, Dillian Whyte, a semnat contractul care paveaza drumul catre o lupta intre doi rivali britanici, transmite DPA, citat de Agerpres.