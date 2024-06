„Campionul” hoților: 9 spargeri, în 90 de minute. Cum s-a dat de gol pe TikTok Un tanar a devenit „campion” al hoților din Iași, dupa ce a dat 9 spargeri in 90 de minute. Barbatul a ieșit la „munca” cu aceleași haine pe care le purta in fotografiile de profil de pe Facebook și TikTok, lucru care i-a ajutat pe anchetatori sa-l identifice mai ușor. Ulterior, alte 5 firme l-au […] The post „Campionul” hoților: 9 spargeri, in 90 de minute. Cum s-a dat de gol pe TikTok appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

