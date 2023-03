Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 martie, traseul va porni din fața Tribunalului București și este certificat World Athletics. Categoriile de curse sunt de semimaraton (21,1 km), semimaraton-ștafeta (21,1 km), cursa 10 km, cursa 3 km. De asemenea, vor fi organizate și curse speciale pentru copii. Participarea lor este gratuita.…

- BRAVO, BARLAD!… La Campionatul National la Taekwon-do ITF pentru Juniori si Seniori, competitie organizata de Federatia Romana de Taekwon-do ITF si clubul local Liga de Est Vaslui, sportivii barladeni au fost la inaltime! Din 27 de participanti, 20 au urcat pe podium, iar 6 sportivi au obtinut locul…

- Complexul Turistic de Natatie din Targoviste a gazduit cea de-a doua editie a „Cupei Rotary Contratimp” la inot, competitie la startul careia s-au aflat 500 de sportivi de la 35 de cluburi din tara. Printre acestia s-a numarat si reprezentantul CSM Ploiesti, Luca Marinescu, sportiv care a concurat in…

- Sala „Ioan Soter” din cadrul CSNB „Lia Manoliu” din București a gazduit de curand etapa finala a Campionatelor Naționale de Seniori și Tineret, competiție care a adunat la start cei mai valoroși atleți romani ai momentului din Romania. Un concurs foarte bun a reușit Claudia Ionela Costiuc, sportiva…

- Sambata și duminica (18-19 februarie), Sala „Ioan Soter” din cadrul CSNB „Lia Manoliu” a gazduit etapa finala a Campionatelor Naționale de Seniori (ediția 53) și Tineret (U23 – ediția 40). La startul competiție sau aflat și sportivii legitimații la CSM Dorna VatraDornei. La finalul competiție sportivii…

- Sala „Ioan Soter" din cadrul CSNB „Lia Manoliu" din București a gazduit recent etapa finala a Campionatelor Naționale de Seniori și Tineret, competiție care a adunat la start cei mai valoroși atleți romani ai momentului. Lista laureaților cuprinde și trei atlete sucevence, ...

- Etapa a doua a Campionatului Național pentru Seniori, Tineret și Juniori U20 de atletism in sala, derulata la finalul saptamanii trecute, la București, s-a dovedit un rodaj util pentru finala competiției, ce va avea loc in perioada 18-19 februarie, tot in capitala. Runda secunda a Naționalelor Indoor…

- In weekend-ul 21-22 ianuarie s-a desfașurat la București etapa 1 a Campionatelor Naționale rezervate categoriilor Seniori , Tineret și Juniori1. La aceasta competiție, sportivii pregatiți... The post Duble prezențe pe podiumuri și Recorduri Personale pentru atleții CSU Arad appeared first on Special…