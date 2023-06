Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a inceput Cupa Romaniei, concurs desfașurat in bazinul de la Otopeni, cu o victorie in proba de 100 m fluture David Popovici s-a intors in concursuri, lasand in spate o luna incarcata de pregatirea și susținerea Bacalaureatului. Acum urmeaza zile incarcate de antrenamente care sa-l pregateasca…

- Federația Internaționala de Natație ofera 30.000 de dolari pentru un record mondial reușit la CM de la Fukuoka fața de 50.000 de dolari cat a fost la Budapesta in 2022 Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka, 14-30 iulie, sunt cea mai așteptata competiție din aceasta vara. Federația internaționala…

- La intrecerea naționala din țara sa, Pan Zhanle, un tanar in varsta de 18 ani, a stabilit performanța de referința pentru sezonul 2023 in proba de inot 100m liber, cu un timp de 47,22 secunde, imbunatațind performanța anterioara a lui David Popovici de 47,61 secunde.Cu mai puțin de doua luni pana…

- David Popovici a facut un gest impresionant. Sportivul roman a devenit ambasador al unei campanii care iși propune sa ajute cat mai mulți copii care sufera de cancer și și-a donat medalia de aur pe care a caștigat-o, cu multa truda, in proba de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de la Budapesta…

- Inotatorul roman David Popovici si-a donat medalia de aur castigata in proba de 200 m liber la Campionatele Mondiale de anul trecut de la Budapesta, aceasta urmand a fi transformata in fundite aurii si oferite copiilor bolnavi de cancer in cadrul unei actiuni caritabile, se arata intr-un comunicat…

- De ce nu vrea David Popovici sa știe cați bani caștiga Deja de anul trecut, numele lui David Popovici este pe buzele tuturor. Tanarul sportiv a cucerit atunci medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație devenind primul inotator roman cu aceasta performanța. In prezent, el este dublu campion mondial…

- David Popovici a caștigat doua medalii de aur in prima de zi de la Campionatele Naționale, care se desfașoara in bazinul de la Otopeni. Sportivul roman este inscris la șase probe individuale și a reușit deja sa se claseze pe primul loc la probele de 50 metri liber și 100 metri spate. Popovici va mai…

