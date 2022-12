„Campionii comunității” din 2022, desemnați de Fundația Comunitară Timișoara FOTO In cadrul campaniei „Campionii comunitații noastre 2022”, Fundația Comunitara Timișoara a premiat 14 oameni și echipe care, prin ceea ce au intreprins, au marcat comunitatea in care traiesc și lucreaza și au fost un exemplu de implicare, daruire și inovație in cadrul proiectelor pe care le-au desfașurat in diferite domenii, de la educație și cercetare […] Articolul „Campionii comunitații” din 2022, desemnați de Fundația Comunitara Timișoara FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

