Campionii, campionii! Medalii pentru sportivii Centrului de Autism Baia Mare

Politist local din Pitesti, in stare foarte grava, dupa ce a fost lovit de un tanar!

Un politist local din Pitesti este in coma dupa ce a fost lovit de un tanar in noaptea de sambata spre duminica, agresorul fiind ulterior retinut pentru ultraj.Primaria Pitesti anunta intr un comunicat ca agresiunea a avut loc in zona… [citeste mai departe]