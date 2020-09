Stiri pe aceeasi tema

- Startul sezonului in handbalul feminin e pus sub semnul intrebarii. Braila ar trebui sa joace joi, 3 septembrie, de la ora 18:00, cu SCM Rm. Valcea in Cupa Romaniei Cu trei zile inainte de startul oficial al sezonului, handbalul romanesc e din nou in impas. Joi ar trebui sa se joace, in Sala Ploivalenta…

- Irina Ciobanu face tenis de masa de la 7 ani și pana la 25 a adunat sute de medalii și trofee in casa parinților de la Slatina. Pe langa sportul care i-a adus atatea satisfacții, in urma cu 4 ani, Irina și-a descoperit o noua pasiune: kickboxing-ul. „Nu am avut nicio inclinație spre box, chiar nu…

- Situatie tragicomica la statia de ambulanta Lugoj unde doi angajati au fost izolati...din greseala. In urma cu cateva zile, trei angajati ai statiei au fost depistati pozitiv la coronavirus, iar cum era si normal, a fost demarata o ancheta epidemiologica. Angajatii au asteptat cuminti sa vada ce si…

- Gaz Metan Mediaș va anunța in curand ca-l sprijina pe Dusan Uhrin jr. și ca regreta comportamentul urat avut fața de el. Conducerea spera sa-l convinga pe Edi Iordanescu, motiv pentru care „l-a torturat” pe antrenorul ceh doar ca sa-l determine sa plece. Gaz Metan e in haos dupa prima calificare in…

- Situație periculoasa și greu de deslușit de autoritați! S-au trezit cu un cuplu de maramureșeni testați pozitiv pentru Covid la Constanța, acum 5 zile, dar au fost deconspirați dupa ce au batut toata țara, in urma unui accident rutier.

- Cunoscutul actor și regizor Dan Puric a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca pandemia de COVID-19 trebuie tratata cu seriozitate, dar nu cu exagerari."Virusul acesta a ucis cateva sute de mii. Celalalt, pe care vi-l spun eu, va ucide o lume și o umanitate. Este virusul ideologic care…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, duminica, o atenționare cod portocaliu de ploi pentru 9 județe din nordul țarii. Alte 18 sunt sub cod galben.In nordul Moldovei și in zona Munților Apuseni, apoi și in Maramureș și in nordul Transilvaniei vor fi…

- Situație fara precedent in Romania. O femeie din Alba Iulia, in varsta de 39 de ani, a speriat medicii dupa ce a murit dupa ce a fost diagnosticata cu noul coroanvirus, deși nu avea alte boli congenitale.