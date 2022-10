Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit informațiilor transmise de poliție, copilul de 13 ani care a disparut de la domiciliu din Galați a fost gasit in Gara de Nord, in Capitala. Știre inițala Politistii cauta un adolescent, de 13 ani, care a plecat de acasa și nu a mai revenit. Persoanele ce pot oferi informatii care sa…

- ”Cautam solutii concrete pentru imbunatatirea calitatii serviciului de termoficare din Capitala. Am demarat proiectul prin care ne propunem sa instalam 20 de mini centrale in anumite puncte termice, situate la capetele de retea unde functionarea a fost deficitara si unde agentul termic a fost livrat…

- Evenimentele din week-end dau capitala peste cap. Primaria Municipiului București informeaza ca in acest weekend vor avea loc, in Capitala, mai multe evenimente pentru care se instituie o serie de restricții provizorii de circulație. Competiția sportiva „The Color Run Kaleidoscope Tour Night 2022” –…

- UPDATE: Poliția Capitalei a anunțat ca polițiștii de la Secția 5 s-au autosesizat in legatura cu conflictul și au acordat primul ajutor victimei. Comunicatul Poliției: La data de 05.09.2022, polițiști din cadrul Poliției Capitalei-Secția 5 s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in urma unui conflict…

- Disconfortul termic va fi ridicat in Bucuresti in urmatoarele zile, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, relateaza Agerpres. Potrivit prognozei speciale pentru Capitala, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie si valabila pentru intervalul 24-27…

- „Eu nu am avut intalnire cu Nicusor Dan. Avem discutie permanenta la nivelul directiilor de specialitate”, a declarat Virgil Popescu, intrebat la finalul sedintei de miercuri a Guvernului daca a discutat cu primarul general Nicusor Dan despre furnizarea agentului termic in Capitala. Chestionat daca…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru, in cadrul vizitei in SUA, si cu Don Graves – Deputy Secretary of Commerce, care are o vasta experienta in gestionarea eficienta a fondurilor si in domeniul economiei. Am transmis ca tara noastra sustine dezvoltarea relatiilor comerciale cu SUA si, totodata, incurajam…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Codul portocaliu de caldura va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbra, inclusiv in Capitala. Meteorologii au prelungit avertizarile meteo de canicula și disconfort termic accentuat și pentru zilele de duminica și…