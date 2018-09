Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul National de Raliuri ar putea avea un nou campion incepand din acest week-end. Lider in clasamentul general, echipajul format din Simone Tempestini si Sergiu Itu (Citroen DS3 R5) se va duela la Cotnari Rally Iasi

- La Ranca a avut loc, in weekend-ul trecut, etapa cu numarul sase a Campionatului National de Viteza in Coasta. Pilotul timisorean Alexandru Krepelka, aflat la volanul unei Honda Civic... The post Campionatul National de Viteza in Coasta 2018 – Alexandru Krepelka a devenit campion national! appeared…

- Columbianul de la Movistar, Nairo Quintana, a obținut a doua sa victorie de etapa din cariera in Turul Franței, in timp ce Geraint Thomas, tricoul galben de la Sky, și-a cimentat locul 1, cu Chris Froome distanțat in ultima zi cu finiș in ascensiune. ...

- Echipajul clujean al Napoca Rally Academy, Simone Tempestini / Sergiu Itu, a caștigat Raliul Harghitei, etapa a cincea a Campionatului Național de Raliuri al Romaniei. De altfel, Tempestini a caștigat noua din cele 12 probe. Traseul a insumat 122 km, a fost parcurs in doua zile și s-au inregistrate…

- Editia a XI-a a Campionatului judetean de minifotbal pentru old-boys „Baracuda" s-a incheiat cu victoria formatiei Centru Vechi, care reuseste astfel sa-si pastreze titlul cucerit anul trecut. In ultima runda, formatia manageriata de Tudor Hotnogu a dispus cu scorul de 6-2 de Oco Optic, ...

- Simone Tempestini a fost cronometrat in 2:20,0 si a fost cel mai rapid in Shakedownul Raliul Moldovei Bacau. Intrecerea care se va disputa in 15 si 16 iunie, conteaza ca etapa a patra in Campionatul National de Raliuri Dunlop, si este inclusa in calendarul FIA European Rally Trophy si FIA Balkan Rally…

- Printre cei aproximativ 1300 de participanti la editia din acest an a Campionatului National de Atletism ce a avut loc la finalul saptamanii trecute la Bucuresti s-au numarat si sase atleti de la CSS Zalau. Cinci dintre acestia, Razvan Sabo, Maria Csiki, Radu Romocean, Stefan Serban si Gabriel Teglas,…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia și-a depașit orice record de medalii obținut la o competiție atletica, in 10 iunie, cu ocazia Campionatului Național de Marș – 20 de kilometri, de la Pitești, unde toate cele cinci sportive care au facut deplasarea au devenit campioane naționale, la individual sau…