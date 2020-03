Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial feminin de hochei pe gheata, care ar fi trebuit sa aiba loc în Canada, la Halifax si Truro, a fost anulat din cauza coronavirusului, a anuntat Federatia Internationala de Hochei pe Gheata.“Ca urmare a raspândirii virusului (COVID-19), Federatia Internationala…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei va disputa meciul cu Italia din play-off-ul Grupei Mondiale in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, biletele pentru intalnirea din 17 si 18 aprilie fiind puse in vanzare la preturi de 70 si 90 de lei, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Tenis."Federatia Romana…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat ca intalnirea de Fed Cup dintre Romania si Italia, din 17 si 18 aprilie, din play-off-ul Grupei Mondiale, va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit news.ro.La Cluj-Napoca au avut loc si alte intalniri importante ale echipei de Fed Cup a Romaniei,…

- ROMANIA ITALIA FED CUP. La Cluj-Napoca au avut loc si alte intalniri importante ale echipei de Fed Cup a Romaniei, in 2016, cu Cehia si Germania, in 2018, cu Canada si Elvetia, si, in 2020, cu Rusia. Simona Halep nu va juca pentru Romania in barajul cu Italia pentru Grupa Mondiala din Fed…

- "Federația Româna de Tenis anunța locul de desfașurare a întâlnirii de Fed Cup by BNP Paribas dintre România și Italia, din 17 și 18 aprilie 2020, din play-off-ul Grupei Mondiale. Astfel, meciul va avea loc în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea…

- Romania a ocupat locul 14 in clasamentul pe natiuni la editia de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret, de la Lausanne, care s-a incheiat miercuri, cu ceremonia de inchidere. Cu doua medalii de aur, cucerite la monobob de Georgeta Popescu si Andrei Nica, si una de bronz, castigata de Ramona Ionel, in…

- ​România a ocupat locul 14 în clasamentul pe natiuni la editia de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret, de la Lausanne, care s-a încheiat miercuri, cu ceremonia de închidere, potrivit Agerpres.Cu doua medalii de aur, cucerite la monobob de Georgeta Popescu si Andrei Nica,…

- Luni s-au jucat meciuri doar in grupa principala I, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Romania va evolua marti, de la ora 13.30, cu Suedia, potrivit news.ro.Rezultatele inregistrate in partidele de luni sunt: Germania – Serbia 28-29, Danemarca – Olanda 27-24 si Coreea de…