Campionatul Mondial din Qatar: Franta sau Maroc, cine va intalni Argentina in finala?

- Brazilia a condus Croatia cu 1 0, dar a sfarsit prin a fi invinsa la loteria penalty urilor. S au stabilit primele doua semifinaliste ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Acestea sunt Croatia si Argentina, care se vor intalni in semifinale, pentru un loc in marea finala. Ambele selectionate…

- Lionel Messi (35 de ani), superstarul naționalei Argentinei, a spus ca el și colegii sai au suferit mult in meciul care a asigurat calificarea „pumelor” in semifinalele Campionatului Mondial din Qatar. De asemenea, „Purecele” a lansat un atac și la arbitrul partidei, centralul spaniol Mateu Lahoz,…

- Lionel Messi (35 de ani) a inscris golul de 1-0 in meciul dintre Argentina și Australia (final 2-1) de la Campionatul Mondial din Qatar la doar 12 secunde dupa ce fanii Socceroos l-au provocat cu scandari din tribune. Sambata seara, la meciul 1.000 din cariera lui Lionel Messi, „Puricele” a jucat senzațional…

- bull; Capitanul Argentinei, Lionel Messi, a deschis scorul in meciul cu Australia, inscriind golul sau cu numarul 789. S au stabilit primele doua echipe calificate in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Acestea sunt Tarile de Jos si Argentina, care si au respectat statutul…

- Argentina – Australia este cel mai important meci al zilei de la Campionatul Mondial de Fotbal, programat la doar dupa ore de duelul in care reprezentativa din Țarile de Jos va infrunta SUA. Toate privirile sunt indreptate spre Lionel Messi, dupa ce starul sud-american a ratat un penalty in duelul cu…

- Grupele C si D ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar si au desemnat echipele care au acces in optimile de finala.Alaturi de Franta calificata inainte de ultima etapa , din grupa D a mers mai departe Australia, fiind eliminate Danemarca si Tunisia.Primele doua clasate in grupa C, care au trecut…

- Cu reusita din partida cu Mexic, Lionel Messi l a egalat pe Diego Armando Maradona la numarul de goluri marcat la Mondiale.Echipa nationala de fotbal a Frantei a devenit prima dintre participantele la Campionatul Mondial din Qatar care obtine calificarea in optimile intrecerii, dupa ce a castigat primele…

- Surpriza de proportii, astazi, la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.La debutul in competitie, Argentina, una dintre favoritele la titlul suprem, a pierdut in fata Arabiei Saudite, in primul meci al zilei, jucat in grupa C Arabia Saudita s a impus cu 2 1, dupa ce Argentina a condus cu 1 0, in urma…