- Irina-Camelia Begu, locul30 WTA si cap de serie 29, s-a calificat, joi, in turul doi al turneului de grand slam de la Wimbledon, trecand in runda inaugurala de sportiva canadiana Rebecca Marino (83 WTA).Romanca s-a impus cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2, in doua ore si cinci minute, scrie news.ro.…

- Clubul Paris Saint-Germain a anuntat, joi, ca a obtinut serviciile fotbalistului spaniol Marco Asensio, de la Real Madrid.Spaniolul a semnat un contract pe trei sezoane, valabil pana in iunie 2026, conform News.ro. CITESTE SI Ana Bogdan s-a calificat in turul trei al turneului de la Wimbledon…

- Ana Bogdan, locul 57 WTA, s-a calificat, joi, in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon.Bogdan a trecut in turul doi de americanca Alycia Parks, numarul 51 mondial, scor 1-6, 6-3, 6-2. Meciul a durat o ora si 41 de minute, conform News.ro. CITESTE SI Festivalul Medieval din Oradea…

- In premiera pentru Europa, Festivalul Medieval din Oradea gazduieste, in perioada 6 - 9 iulie, Campionatul Mondial de Turnir cu lance solida, o competitie de elita care obisnuia sa se desfasoare in Australia."Ne bucuram ca am reusit sa aducem acest concurs aici, la Oradea, astfel incat dupa Campionatul…

- Viața unui pacient cardiac, cu grave probleme respiratorii, a fost salvata de o echipa de medici și asistente de la Spitalul Județean din Oradea printr-o procedura realizata in premiera in Romania.

- Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) anunta organizarea in premiera a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate , „o adevarata nocturna muzeala care activeaza si prezinta in exclusivitate potentialul patrimoniului cultural din spatiul rural romanesc”. Potrivit unui comunicat al RNMR, transmis…

- Cluj-Napoca este un oraș destul de compact, datorita poziției geografice deosebite. Fiind situat intre dealuri, strazile sunt inguste și spațiile disponibile destul de mici, astfel ca, odata cu creșterea numarului și a mobilitații locuitorilor, durata deplasarilor poate fi uneori mai mare, chiar și…