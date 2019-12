Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Luni s-au jucat partidele din etapa a II-a in grupele A si D, la Campionatul Mondial din Japonia. Romania va disputa, marti, a treia partida din grupa C, cu Kazahstan, anunța news.ro.Rezultatele inregistrate luni in grupele A si D sunt: Cuba – Serbia 27-46, Angola – Olanda 28-35, Slovenia…

- Selectionata Olandei, medaliata cu bronz la editia trecuta, a reusit, luni, prima sa victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, 35-28 cu Angola, in Grupa A. Olandezele au debutat cu stangul in turneu, fiind invinse sambata de Slovenia cu 32-26. Vicecampioana mondiala Norvegia a…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Romania s-a calificat matematic la barajul pentru EURO 2020 dupa ce, sambata, Austria a invins Macedonia de Nord cu 2-1 si s-a calificat, astfel, din grupa G, alaturi de Polonia. Performanta austriecilor a scos din cursa Slovenia, contracandidata "tricolorilor" la play-off-ul Ligii Natiunilor. Astfel,…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei s-a reunit la Cluj-Napoca pentru un stagiu de pregatire in vederea participarii la Campionatul Mondial (CM) din Japonia. Problema principala a tricolorelor este absența Cristinei Neagu, care inca nu s-a refacut dupa accidentare. Selecționerul Tomas Ryde a precizat…