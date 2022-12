Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022. Programul optimilor de finală Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a ajuns in fazele eliminatorii. Optimile de finala sunt programate din 3 pana in 6 decembrie. Programul optimilor Campionatului Mondial de Fotbal 2022 Olanda – SUA (3 decembrie, ora 17:00) Khalifa International Stadium Argentina – Australia (3 decembrie, ora 21:00) Ahmad bin Ali Stadium Anglia – Senegal (4 decembrie, ora 21:00) Al Bayt Stadium Franța – Polonia (4 decembrie, ora 17:00) Al Thumama Stadium Japonia – Croația (5 decembrie, ora 17:00) Al Janoub Stadium Brazilia – Coreea de Sud (5 decembrie, ora 21:00) 974 Stadium Maroc – Spania (6 decembrie, ora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

